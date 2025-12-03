L'ONU alerte sur l'afflux de déplacés dans le nord du Mozambique

Le nord du Mozambique en proie à un afflux massif de déplacés. L’ONU a sonné l’alerte mardi.

Près de 100 000 personnes ont fui les violences au cours des deux dernières semaines. Les attaques des groupes armés menaçant les communautés qui avaient précédemment accueilli des familles déplacées.

‘’C'est le quatrième afflux massif auquel le nord du Mozambique a été confronté au cours des derniers mois et les ressources manquent vraiment. La réponse est insuffisante. Les gens ont bien sûr besoin d'aide. Ils ont besoin de nourriture, d'abris, d'eau, de soutien et ils arrivent traumatisés. La santé mentale est absolument nécessaire ici aussi. Et bien sûr, la capacité n'est pas là. La communauté d'accueil est déjà débordée. Par conséquent, ils vivent dans des abris communautaires, dans des salles de classe surpeuplées.'', explique Xavier Creach, du HCR.

Et d'ajouter : ''Cette situation de manque d'assistance et de surpeuplement des abris entraîne de nouveaux risques de protection pour les personnes, bien sûr, pour les enfants, mais aussi pour les femmes et les jeunes filles, qui sont à nouveau victimes de violences sexistes. Chaque matin, nous voyons un nouveau groupe de femmes qui viennent se plaindre d'avoir été victimes d'une agression sexuelle pendant la nuit. C'est pourquoi la solidarité est nécessaire, la solidarité internationale l’est aussi, afin que nous puissions apporter à ces personnes l'assistance humanitaire la plus urgente, je dirais même l'assistance vitale dont elles ont besoin.’’

Les violences dans le nord du Mozambique ont débuté à Cabo Delgado en 2017, provoquant depuis, le déplacement plus de 1,3 million de personnes.