Le bilan des graves inondations dans le sud de la Thaïlande s'alourdit à plus de 80 morts

Alors que le niveau des eaux commençait à baisser, les autorités ont annoncé jeudi que le bilan des graves inondations dans le sud du pays avait dépassé 80 morts, dont la plupart à Songkhla, où 55 morts ont été recensés. Les inondations ont suivi plusieurs jours de fortes pluies et ont touché environ un million de foyers dans 12 provinces, de Nakhon Si Thammarat à Yala, où les communautés doivent encore composer avec des maisons endommagées, des routes bloquées et un accès intermittent aux services essentiels. Dans de nombreuses zones, les rues étaient plus dégagées le matin, mais des secteurs de Pattani et de Nakhon Si Thammarat sont restés sous des eaux profondes. La forte hausse des décès à Songkhla a fait grimper le bilan global, accentuant la pression sur les équipes de secours. Le gouvernement s’attend à ce que la plupart des cours d’eau reviennent dans leur lit d’ici le soir, mais les dégâts aux habitations, aux routes et aux services essentiels demeurent graves. Ces graves inondations ont été provoquées par des pluies exceptionnellement intenses, décrites comme un événement qui ne survient qu’une fois tous les trois siècles, Hat Yai ayant enregistré 335 mm en une seule journée. Les scientifiques estiment que le changement climatique a probablement intensifié les tempêtes en réchauffant la température de surface de la mer.