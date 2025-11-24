Quatre morts et des dizaines de blessés dans des frappes de drones russes sur Kharkiv

Des drones russes ont frappé Kharkiv dans la nuit, faisant quatre morts et au moins 13 blessés dans la deuxième ville d’Ukraine. Selon le gouverneur de la région, Oleh Syniehubov, huit immeubles d’habitation, une école et des lignes électriques ont été endommagés. Des incendies se sont propagés dans plusieurs quartiers de la ville, et les équipes de secours ont extrait un corps supplémentaire des décombres. Les frappes ont également provoqué des coupures de courant après qu’un poste de transformation et des sections du réseau de chauffage ont été touchés. Deux enfants ont été pris en charge pour état de choc, et d’autres blessés ont été signalés à cause des éclats de verre. L’armée de l’air ukrainienne a indiqué que la Russie avait lancé plus de 160 drones à travers le pays, dont la plupart ont été interceptés.