Soudan : Amnesty accuse les FSR de "crimes de guerre"

Amnesty International a déclaré mardi que les atrocités commises par un groupe paramilitaire soudanais dans une ville du Darfour constituaient des crimes de guerre, la dernière accusation en date dans la guerre dévastatrice qui ravage le pays.

Dans un rapport, l’organisation internationale de défense des droits humains a indiqué avoir recueilli des témoignages décrivant les barbaries perpétrées par les Forces de soutien rapide, ou FSR, lorsque leurs combattants ont pris le contrôle d’el-Fasher, la capitale de l’État du Darfour-Nord, aux dépens de l’armée à la fin du mois dernier.

L’organisation a affirmé que les atrocités incluaient l’exécution de dizaines d’hommes non armés et le viol de femmes et de filles. Amnesty a ajouté que d’autres personnes avaient été prises en otage par des combattants des FSR contre rançon, et que des témoins avaient dit avoir vu "des centaines de cadavres abandonnés" dans les rues de la ville et sur les routes principales quittant el-Fasher.

"Cette violence persistante et généralisée contre des civils constitue des crimes de guerre et peut aussi constituer d’autres crimes au regard du droit international", a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty.

Les FSR n’ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le groupe a reconnu que certains de ses combattants avaient commis des violations dans la ville et promis d’enquêter.

Agressions sexuelles

Les FSR, en guerre avec l’armée soudanaise depuis plus de deux ans et demi, ont pris el-Fasher fin octobre après un siège de plus de 18 mois. La ville était le dernier bastion militaire dans l’immense région du Darfour.

Des témoins ont déclaré à l’Associated Press le mois dernier que les combattants des FSR allaient de maison en maison, tuant des civils et commettant des agressions sexuelles. L’Organisation mondiale de la santé a indiqué que des hommes armés avaient tué au moins 460 personnes dans un hôpital et enlevé des médecins et des infirmières.

Amnesty a indiqué dans son rapport que ses chercheurs avaient interrogé 28 survivants ayant réussi à fuir el-Fasher. Les témoins ont décrit "des groupes d’hommes abattus ou battus" et des prises d’otages contre rançon.

L’organisation a déclaré que des combattants des FSR avaient agressé sexuellement des femmes et des filles. Elle cite une femme affirmant qu’elle et sa fille de 14 ans ont été violées par des combattants des FSR le 27 octobre alors qu’elles tentaient de fuir la ville.

La femme a indiqué que l’état de santé de sa fille s’était détérioré et qu’elle était morte dans une clinique à Tawila, une ville située à environ 60 km à l’ouest d’el-Fasher, devenue un refuge pour ceux qui fuient les atrocités des FSR, selon Amnesty.

Lutte de pouvoir

Une autre femme de 29 ans a déclaré qu’elle faisait partie de 11 femmes enlevées par des combattants des FSR et violées alors qu’elles tentaient de fuir la ville le 26 octobre. Elle a indiqué avoir été violée trois fois par un combattant, tandis qu’un autre regardait.

"Le monde ne doit pas détourner le regard alors que de plus en plus de détails émergent sur l’attaque brutale des FSR contre el-Fasher", a déclaré Callamard, appelant à tenir pour responsables tous ceux qui ont commis des atrocités.

Elle a critiqué les Émirats arabes unis pour leur soutien présumé aux FSR, soutien qui, selon elle, alimente un cycle incessant de violence contre les civils au Soudan. "Ces atrocités ont été facilitées par le soutien apporté par les Émirats arabes unis aux FSR", a-t-elle ajouté.

Les Émirats arabes unis ont toujours nié cette accusation.

La guerre au Soudan a commencé en avril 2023 en raison d’une lutte de pouvoir entre l’armée et les FSR. Le conflit a tué plus de 40 000 personnes — un chiffre que les organisations de défense des droits humains estiment largement sous-évalué — et provoqué une grave crise humanitaire, avec plus de 14 millions de déplacés.

Les FSR sont composées en grande partie de combattants de la milice arabe Janjawid, accusée d’avoir mené une campagne génocidaire soutenue par le gouvernement au Darfour dans les années 2000, au cours de laquelle environ 300 000 personnes ont été tuées.

Le groupe a été accusé d’une série d’atrocités au cours de la guerre actuelle, et l’administration Biden, dans l’une de ses dernières décisions, a déclaré que les RSF avaient commis un génocide au Darfour. L’armée a elle aussi été accusée d’atrocités — mais pas au même niveau que la force paramilitaire.