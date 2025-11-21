La Mexicaine, qui avait défié les organisateurs, couronnée Miss Univers 2025

La jeune femme de 25 ans a été choisie parmi plus d’une centaine de participantes, au terme des épreuves de maillot, de robe du soir et des questions finales. Son sacre a déclenché de vives acclamations, des drapeaux mexicains agités dans la salle. Praveenar Singh, de Thaïlande, et Stephany Adriana Abasali Nasser, du Venezuela, complètent le podium. Ahtisa Manalo, des Philippines, et Olivia Yacé, de Côte d’Ivoire, terminent dans le top cinq. Cette édition a été marquée par une controverse après qu’un responsable thaïlandais a publiquement réprimandé Bosch, provoquant un mouvement de soutien. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, avait publiquement soutenu Fátima Bosch après l'incident durant le concour, saluant son courage et sa dignité tout en qualifiant sa réaction d'exemple pour toutes les femmes. Après la finale, la nouvelle Miss Univers a dit vouloir défendre une image plus authentique et offrir une voix aux femmes.