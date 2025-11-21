Brésil : procession pour la "Journée de la conscience noire"

Une procession jeudi, dans les rues de Rio de Janeiro, au Brésil. L’événement célébrait la Journée de la conscience noire. Une fête nationale qui reconnaît l'histoire, la résistance et les contributions des Afro-Brésiliens au pays.

Tambours et danses sur les rythmes afro-brésiliens étaient au rendez-vous lors la parade dénommée ''Tia ciata'', en référence à une dirigeante noire considérée une figure fondamentale de l'identité culturelle de Rio.

"Le 20 novembre est un jour de réflexion, un jour de résistance, un jour où l'on parle de notre culture, où l'on échange des connaissances. C'est donc un jour où nous célébrons notre culture", a déclaré Gracy Mary Moreira, 61 ans, arrière-petite-fille du leader culturel noir Tia Ciata.

Tia Ciata était une dirigeante culturelle noire dont la maison, dans le Rio du début du XXe siècle, est devenue une plaque tournante pour les musiciens qui ont façonné ce qui allait devenir la samba.

L’initiative a permis aussi d’honorer le monument Zumbi dos Palmares, qui symbolise la résistance des Noirs et la lutte pour la liberté.