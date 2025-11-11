Nigéria : des manifestations contre une exposition de bronzes du Bénin

Des manifestants au Nigeria ont perturbé l’ouverture cette semaine d’un grand musée consacré à l’art ouest-africain, où des différends locaux autour des célèbres bronzes du Bénin ont déjà empêché leur exposition.

Des vidéos circulant en ligne montrent plus d’une douzaine de jeunes, dimanche soir, envahir les lieux du Musée de l’art ouest-africain à Benin City, un projet de plusieurs millions de dollars situé dans l’ancienne capitale d’un célèbre empire précolonial.

Les manifestants ont affirmé que l’ouverture du musée constituait une violation du patrimoine culturel de Benin City, qui relève de l’autorité de son dirigeant traditionnel. Ils ont scandé des slogans en soutien à ce dirigeant, l’Oba de Benin. Les invités, dont des étrangers, ont été évacués lors de l’ouverture restreinte de dimanche. Aucun blessé n’a été signalé.

L’ouverture officielle du musée était prévue pour mardi. Après l’incident de dimanche, la direction du musée a demandé au public de reporter toute visite jusqu’à ce que la situation soit clarifiée. Le gouvernement fédéral du Nigeria a déclaré suivre la situation à Benin City avec une "profonde inquiétude".

Le musée devait abriter certains des bronzes du Bénin, pillés à la fin du XIXᵉ siècle par des soldats britanniques et dispersés à travers le monde. Le gouvernement nigérian et des militants en réclament le retour depuis des décennies.

En juin, les Pays-Bas ont restitué 119 de ces bronzes au Nigeria, dans la plus importante opération de rapatriement à ce jour.

Selon une loi de 2023 signée par l’ancien président nigérian Muhammadu Buhari, l’Oba de Benin est le gardien officiel de ces artefacts. Après des différends avec l’Oba, les projets d’exposition des bronzes restitués au musée ont été abandonnés.

Le musée appartient à une organisation privée, le fonds MOWAA (Museum of West African Art), une organisation à but non lucratif. Dans un communiqué, le musée a précisé que l’ancien gouvernement de l’État, sous le patronage duquel il a été créé, « n’a aucun intérêt financier ou autre » dans l’institution.