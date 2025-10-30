Tanzanie : les manifestations continuent au lendemain du scrutin

Deuxième journée de manifestations en Tanzanie à la suite des élections contestées. Jeudi, la capitale Dar es Salam a été le théâtre d'affrontement entre la police et protestataires.

Les forces de l'ordre ont tiré jeudi des coups de feu et usé de gaz lacrymogènes pour disperser les foules dans les rues de la ville au lendemain d'un scrutin marqué par de violentes manifestations, a déclaré un témoin de Reuters.

C'est en plein vote du mercredi dernier que les émeutes ont éclaté dans la mégapole tanzanienne. Les manifestants se sont montrés furieux contre l'exclusion des deux principaux adversaires de la présidente Samia Suluhu Hassan dans la course à la présidence.

Un couvre-feu nocturne a été instauré à Dar es Salaam, ville de plus de sept millions d'habitants, et l'accès à Internet est resté perturbé dans tout le pays.

Tito Magoti, un militant tanzanien des droits de l'homme, a déclaré à Reuters avoir reçu des informations faisant état d'au moins cinq morts lors des manifestations de mercredi.

Une source diplomatique, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré qu'il existait des informations fiables selon lesquelles au moins dix personnes avaient été tuées rien qu'à Dar es Salaam.