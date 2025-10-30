Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Tanzanie : les manifestations continuent au lendemain du scrutin

Des manifestants descendent dans les rues d'Arusha, en Tanzanie, le jour des élections, le 29 octobre 2025   -  
Copyright © africanews
AP/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Ali Bamba

Tanzanie

Deuxième journée de manifestations en Tanzanie à la suite des élections contestées. Jeudi, la capitale Dar es Salam a été le théâtre d'affrontement entre la police et protestataires.

Les forces de l'ordre ont tiré jeudi des coups de feu et usé de gaz lacrymogènes pour disperser les foules dans les rues de la ville au lendemain d'un scrutin marqué par de violentes manifestations, a déclaré un témoin de Reuters.

C'est en plein vote du mercredi dernier que les émeutes ont éclaté dans la mégapole tanzanienne. Les manifestants se sont montrés furieux contre l'exclusion des deux principaux adversaires de la présidente Samia Suluhu Hassan dans la course à la présidence.

Un couvre-feu nocturne a été instauré à Dar es Salaam, ville de plus de sept millions d'habitants, et l'accès à Internet est resté perturbé dans tout le pays.

Tito Magoti, un militant tanzanien des droits de l'homme, a déclaré à Reuters avoir reçu des informations faisant état d'au moins cinq morts lors des manifestations de mercredi.

Une source diplomatique, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré qu'il existait des informations fiables selon lesquelles au moins dix personnes avaient été tuées rien qu'à Dar es Salaam.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.