Louvre : la fenêtre utilisée par les cambrioleurs, nouvelle attraction touristique

Une semaine après le cambriolage dont il a été victime, le musée du Louvre à Paris à une nouvelle attraction inédite : la fenêtre par laquelle les cambrioleurs sont entrés dans la galerie d'Apollon pour dérober des bijoux.

"Voilà. C'est la fenêtre, derrière le balcon. Cela s'est passé dimanche dernier, il y a presque une semaine. A 9h30, quatre voleurs sont arrivés dans un camion de déménagement qu'ils avaient loué. Ils se sont garés juste en dessous. Ils sont montés calmement par la plate-forme élévatrice, sont entrés à l'intérieur et ont ouvert la fenêtre à l'aide d'une meuleuse. C'est la galerie d'Apollon, une très grande salle du XVIIe siècle. Et ils ont cassé une vitrine", explique Marta, guide espagnole à Paris, en France.

Samedi 25 octobre, des groupes guidés et des touristes se sont arrêtés devant le site pour prendre des selfies écouter le déroulement du vol.

"C'est la nouvelle attraction, parce que tout le monde voulait venir ici pour en savoir un peu plus sur l'histoire.'', souligne la guide espagnole de Paris.

Le procureur de Paris a déclaré mardi que les joyaux de la couronne volés lors du spectaculaire cambriolage du Louvre le week-end dernier étaient estimés à 88 millions d'euros (102 millions de dollars américains), une évaluation qui ne tient pas compte de la valeur historique.

Les enquêteurs français poursuivent leurs efforts pour identifier et localiser les quatre suspects à l'origine de ce que les autorités ont décrit comme l'un des vols de musée les plus audacieux de l'histoire récente de la France.