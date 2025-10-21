Nigeria : plus de 600 000 enfants menacés par la malnutrition

Les organisations humanitaires, dont le Programme alimentaire mondial (PAM), alertent sur la situation alimentaire catastrophique au Nigeria.

La crise touche en particulier le nord du pays, où les populations fuient les violences des groupes terroristes. Dans cette région, des millions de personnes dépendent directement de l’aide alimentaire pour leur survie.

« Nous distribuons du sorgho et du riz. C’est leur seule source de subsistance, la seule manière pour eux de se nourrir et de survivre. Ces populations dépendent entièrement du Programme alimentaire mondial pour recevoir ces denrées vitales. », explique Soumbami Tukunabo, travailleur humanitaire pour l’organisation italienne InterSOS. « Il serait très regrettable de leur annoncer qu’en raison des coupes budgétaires mondiales, le nombre de bénéficiaires va être réduit. »

Pour Acel Kats, représentant du PAM au Nigeria, la situation est dramatique. « Normalement, le programme alimentaire du PAM devrait pouvoir fournir une assistance à environ 1,6 million de personnes durant cette période. Malheureusement, cela n’est pas possible cette année en raison d’une pénurie de ressources sans précédent », souligne-t-il. En juillet dernier, plus de 150 cliniques ont dû fermer faute de moyens, privant les enfants et les nourrissons de soins vitaux et de nourriture spécialisée.

Les conséquences des coupes budgétaires sont directes et immédiates. À Bama, dans l’État de Borno, la distribution alimentaire est désormais menacée. Le nombre de bénéficiaires a déjà été réduit, seuls les plus vulnérables recevant de l’aide.

Le manque de financement est notamment lié à la réduction de l’aide étrangère. Jusqu’au début de cette année, les États-Unis fournissaient plus de la moitié de l’aide au Nigeria. Cependant, quelques semaines après son investiture, le président Donald Trump annonçait le démantèlement de l’USAID, entraînant une réduction substantielle de l’aide américaine. D’autres pays occidentaux suivent cette tendance, diminuant leurs budgets de développement.

Pour les professionnels de terrain, l’impact humain est déchirant. « Je me sens mal pour eux, et pour moi aussi. Cela va affecter mon travail. Je ne pourrais supporter de voir mourir des enfants, des mères, alors que je peux les aider », confie Amina Mtofio, médecin à la clinique de Mafa. Elle souligne l’importance vitale de prendre soin des mères qui souffrent déjà de malnutrition, car leur santé conditionne celle des nourrissons.

Plus de 600 000 enfants sont aujourd’hui menacés par la malnutrition. Les experts appellent la communauté internationale à réagir sans délai pour éviter un désastre humanitaire de grande ampleur.