BNP Paribas conteste tout lien avec les atrocités au Soudan

Le logo de la banque française BNP Paribas SA, dans le quartier d'affaires de La Défense, près de Paris, le 11 janvier 2016.  
By Rédaction Africanews

Soudan

Jugée complice de violences au Soudan par un tribunal américain, BNP Paribas a contesté le jugement mardi. La banque française a annoncé dans la foulée son intention de faire appel. Et espère que le verdict sera annulé.

Lundi, les actions de la BNP Paris ont chuté de 10%, après que la justice américaine a déclaré que l’établissement a aidé le régime de l’ex-président Omar el-Béchir à commettre un génocide au Soudan.

Une participation par le biais des services bancaires. Des activités menées dans le pays en adéquation avec le droit Européen et Suisse selon les responsables de la banque.

Le jugement fait suite à une plainte déposée par trois soudanais aux États-Unis. Dans un communiqué, BNP Paribas dit ne pas avoir de pression ‘’ pour parvenir à un règlement’’ dans cette affaire.

