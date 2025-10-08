Soudan : retour difficile à Khartoum pour de nombreux réfugiés

Après plusieurs mois d'exil, Jamal Ahmed est retourné à Khartoum, suite à la reprise de la capitale par les forces armées soudanaises.

Un retour difficile pour celui qui doit réapprendre à vivre dans une ville où l'administration étatique est quasi absente. En dépit de cette situation, Jamal affirme néanmoins qu'il voudrait rester dans son pays : "je suis rentré d'Égypte il y a deux semaines. J'ai trouvé ma maison pillée. J'ai trouvé le quartier malade et désespéré. Il n'y a plus d'électricité ni d'eau et il est difficile d'obtenir des services de base, mais j'ai décidé de rentrer chez moi pour au moins mourir ici. Nulle part on ne se sent comme chez soi"

Fin juillet, on estimait qu'1,5 million de personnes ayant fui le Soudan étaient rentrées au pays. Mais, ils sont nombreux revenus les mains vides et ont aujourd'hui besoin d'aide pour reconstruire leur vie. Plus de 12 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer depuis le début du conflit en avril 2023. De plus les combats s'intensifient contre les infrastructures électriques et hydrauliques dans le Kordofan, une région du centre et le sud du du pays.

Le conflit entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires continue de faire rage , aggravant une économie déjà dévastée par une crise humanitaire persistante.