Des migrants expulsés des USA atterrissent à Eswatini

Un avion transportant un groupe de migrants d’Asie du Sud-Est expulsés des États-Unis a atterri lundi matin dans le pays africain d’Eswatini, a indiqué un avocat de deux des personnes expulsées à l’agence Associated Press.

Il s’agit du dernier vol d’expulsion vers l’Afrique, où les États-Unis ont conclu, sous l’administration Trump, des accords en grande partie secrets avec au moins cinq pays pour y envoyer des migrants dans le cadre du programme d’expulsions vers des pays tiers.

Eswatini détient déjà quatre hommes originaires de Cuba, du Laos, du Vietnam et du Yémen dans une prison de haute sécurité après leur expulsion par les États-Unis à la mi-juillet. Les avocats de ces hommes affirment qu’ils sont détenus sans inculpation et privés d’accès à un avocat depuis près de trois mois.

Les autorités américaines affirment que ce sont des criminels condamnés, tous visés par des ordres d’expulsion. Un Jamaïcain expulsé dans le même groupe vers l’Eswatini a été rapatrié le mois dernier.

Tin Thanh Nguyen, un avocat basé aux États-Unis, a déclaré représenter deux ressortissants vietnamiens qui étaient à bord du dernier vol d’expulsion. Il a précisé qu’ils avaient été détenus au centre de rétention d’Alexandria Staging Facility en Louisiane avant d’être mis dans un avion à destination de l’Eswatini vendredi soir. Selon lui, au moins neuf ressortissants d’Asie du Sud-Est étaient à bord, mais le nombre total de personnes expulsées pourrait s’élever à onze.

Nguyen a suivi le vol d’expulsion avec l’aide d’un groupe de défense des droits humains et a indiqué que l’avion avait fait escale à Porto Rico, au Sénégal et en Angola avant d’arriver dans le royaume d’Eswatini, en Afrique australe. Nguyen représente également deux des hommes précédemment expulsés vers l’Eswatini et toujours détenus sur place.

Le gouvernement d’Eswatini a déclaré dimanche, dans un communiqué, qu’il avait accepté de recevoir 11 autres personnes expulsées des États-Unis "au cours du mois d’octobre", sans préciser la date exacte de leur arrivée. Un porte-parole du gouvernement et un représentant des services d’immigration d’Eswatini ont indiqué lundi qu’ils ne pouvaient pas confirmer immédiatement l’arrivée de l’avion.

L’Eswatini a affirmé avoir conclu un accord avec les États-Unis pour accueillir jusqu’à 160 personnes expulsées. L’organisation internationale Human Rights Watch a indiqué avoir consulté des documents montrant que les États-Unis verseraient 5,1 millions de dollars à l’Eswatini dans le cadre de cet accord. Les États-Unis ont également exprimé leur intention d’expulser Kilmar Abrego Garcia vers l’Eswatini, un petit royaume frontalier de l’Afrique du Sud où le roi détient un pouvoir absolu et est accusé de réprimer les mouvements en faveur de la démocratie.

Depuis juillet, les États-Unis ont déjà envoyé plus de 30 personnes expulsées vers des pays africains, dont huit au Soudan du Sud, sept au Rwanda et un groupe de 14 migrants ouest-africains au Ghana. Les organisations de défense des droits humains ont critiqué ce programme, estimant qu’il envoie des personnes dans des pays où leurs droits fondamentaux ne seront probablement pas respectés.

Six personnes expulsées sont toujours détenues dans un lieu non précisé au Soudan du Sud, tandis que le Rwanda n’a pas indiqué où il retient ses ressortissants expulsés. Onze des personnes envoyées au Ghana poursuivent le gouvernement en justice, affirmant être détenues dans des conditions déplorables dans un camp militaire situé en périphérie de la capitale, Accra.