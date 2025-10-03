Échauffourées lors d'une marche à Mexico commémorant le massacre étudiant de 1968

La manifestation, qui sert traditionnellement à commémorer les victimes du massacre et à attirer l'attention sur les abus d'autorité en général au Mexique, reflétait également une inquiétude croissante face à la violence dans les écoles suite au récent meurtre d'un étudiant dans un établissement affilié à l'Université Nationale Autonome. Les étudiants ont exigé des mesures de sécurité renforcées dans les universités et les lycées, après que les cours ont été suspendus ou déplacés en ligne dans plus de la moitié des départements de l'université cette semaine en raison de menaces. Les autorités ont révélé que le suspect du meurtre de la semaine dernière avait des liens avec l'idéologie dite « incel », un mouvement en ligne dont les membres expriment souvent une rancœur violente envers les femmes. Bien que la plupart de la marche de jeudi soit restée pacifique, des groupes de manifestants masqués ont vandalisé des devantures de magasins, lancé des cocktails Molotov et affronté la police devant le Palais National. Les responsables de la ville de Mexico ont estimé que 10 000 personnes avaient rejoint la marche, dont environ 350 ont agi de manière agressive. Plusieurs journalistes ont été attaqués lors des troubles, certains par des manifestants et d'autres par la police, selon le Comité pour la protection des journalistes, qui a déclaré documenter les incidents.