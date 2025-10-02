Le bilan s'élève à 72 morts après un puissant tremblement de terre aux Philippines centrales

Le tremblement de terre a dévasté la ville de Bogo dans la province de Cebu, où des veillées funèbres avaient lieu jeudi pour les victimes de la catastrophe. Les autorités ont rapporté que 87 bâtiments et près de 600 maisons ont été endommagés ou détruits à Bogo et dans les villes voisines, tandis que les ponts, les routes et le port de la ville ont également subi de lourds dégâts. De nombreux évacués vivent dans des tentes de fortune, ne voulant pas rentrer chez eux par crainte des répliques. Le président Ferdinand Marcos Jr. s'est rendu à Bogo jeudi pour évaluer les destructions, rencontrer les survivants et présenter ses condoléances aux familles en deuil. Cette visite intervient quelques jours seulement après qu'une puissante tempête a frappé la même région, tuant au moins 37 personnes. Les États-Unis ont proposé d'apporter leur aide après le séisme.