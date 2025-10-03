Manifestations à Lisbonne et en Espagne en soutien à la flottille interceptée par Israël

Des manifestants se sont rassemblés devant l'ambassade d'Israël, brandissant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans contre le blocus de Gaza. Des rassemblements plus modestes ont également eu lieu en Espagne, notamment à Bilbao et à Madrid devant le ministère des Affaires étrangères. La flottille, composée de 51 bateaux et de participants de plusieurs pays, dont quatre ressortissants portugais, a levé l'ancre de Barcelone fin août. Elle visait à défier le blocus de Gaza imposé depuis plusieurs mois par Israël et transportait une aide humanitaire symbolique. Les forces navales israéliennes ont intercepté les navires mercredi soir dans les eaux internationales à environ 70 milles nautiques des côtes israéliennes et gazaouies. Les autorités israéliennes ont déclaré que cette action avait été menée pour empêcher les activistes d'entrer dans une zone de conflit actif. L'interception d'environ 40 bateaux transportant plus de 400 activistes a suscité des condamnations et déclenché des manifestations dans plusieurs villes européennes, augmentant la pression sur le blocus israélien de Gaza.