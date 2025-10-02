Des milliers de personnes manifestent en Italie après l'interception d'une flottille pour Gaza par Israël

Des manifestants à Rome ont tenté d'entrer dans la principale gare ferroviaire de la ville, scandant des slogans et brandissant des drapeaux palestiniens. La Flottille mondiale de Sumud, composée de près de 50 bateaux et d'environ 500 militants, a été interceptée par la marine israélienne alors qu'elle approchait de Gaza, selon les organisateurs. La flottille comprend des personnalités telles que l'activiste climatique Greta Thunberg, le petit-fils de Nelson Mandela, Mandla Mandela, et plusieurs parlementaires européens. Elle transporte une quantité symbolique de fournitures humanitaires en solidarité avec les Palestiniens. Des vidéos partagées par des militants sur les réseaux sociaux mercredi soir montraient des navires de la marine israélienne s'approchant des bateaux et leur ordonnant de couper leurs moteurs. Les organisateurs ont accusé Israël de bloquer les efforts pacifiques pour acheminer de l'aide à Gaza, qui reste sous blocus.