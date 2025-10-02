Le Maroc confronté à ses plus grandes manifestations de jeunes depuis des années

Les soi-disant « manifestations de la Génération Z », alimentées par une jeunesse avertie des technologies, sont les plus importantes du pays depuis des années et se sont propagées malgré l'absence d'autorisation. La colère est dirigée contre la corruption présumée et les écoles et hôpitaux négligés, en contraste avec les milliards dépensés pour les tournois de football. À Salé, près de Rabat, des adolescents masqués ont incendié des voitures et des magasins, tandis que des troubles ont également été signalés à Inzegane, Ait Amira et Oujda, où un véhicule de police a percuté des manifestants. Les autorités ont déclaré que 409 personnes avaient été arrêtées depuis samedi, avec plus de 280 personnes blessées, y compris des forces de sécurité et des civils. Au moins 142 véhicules de police et 20 voitures privées ont été endommagés. Amnesty International a exhorté les autorités à répondre aux demandes des manifestants, tandis que les organisateurs sur Discord appelaient au calme. Les slogans « Les stades sont là, mais où sont les hôpitaux ? » reflétaient le mécontentement croissant alors que le Maroc se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde 2030.