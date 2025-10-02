Darfour : l'armée soudanaise neutralise des mercenaires ukrainiens et colombiens

L’armée soudanaise a annoncé mercredi avoir neutralisé plusieurs combattants étrangers lors d’affrontements dans le Darfour. Selon un communiqué de la 6e division d’infanterie, une « opération spéciale » a été menée dans la ville d’El Fasher, sur la place Al-Karama.

L’armée affirme avoir infligé de lourdes pertes aux Forces de soutien rapide, ou FSR. Des sources militaires russes évoquent la présence de mercenaires colombiens et ukrainiens, qui auraient soutenu les FSR dans les combats.

D’après le communiqué, ces combattants étrangers se seraient infiltrés dans certains quartiers pour se positionner dans des bâtiments stratégiques, notamment des structures utilisées par l’armée. Certains seraient des ingénieurs de drones, d’autres des tireurs d’élite.

L’armée précise également avoir tenté de couvrir le retrait des corps par des tirs d’artillerie, sans réussite. Ces violences témoignent de la complexité du conflit au Darfour, où des acteurs étrangers jouent un rôle clé.