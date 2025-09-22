Des milliers de personnes manifestent à Paris pour la reconnaissance de l'État palestinien

Des manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens avant la reconnaissance officielle attendue de l'État palestinien par la France lors de l'Assemblée générale des Nations Unies lundi. À Malakoff, une banlieue de Paris, le drapeau palestinien flotte depuis vendredi sur la mairie malgré les ordres du gouvernement de le retirer. La maire Jacqueline Belhomme, qui a rejoint la manifestation à Paris, a déclaré que l'affichage était un geste symbolique de solidarité similaire au drapeau ukrainien levé lors de l'invasion russe. D'autres villes ont également hissé des drapeaux, bien que certaines les aient retirés suite à des contestations judiciaires. Le leader socialiste Olivier Faure a encouragé davantage de municipalités à rejoindre l'initiative malgré les avertissements du ministère de l'Intérieur. Les dirigeants français devraient placer la guerre à Gaza et le conflit plus large en tête de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU cette semaine.