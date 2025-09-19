Bienvenue sur Africanews

Des manifestants se rassemblent devant le studio de Jimmy Kimmel après la suspension de l'émission

La chaîne a interrompu le programme mercredi après des commentaires de Kimmel sur le meurtre de l'activiste conservateur Charlie Kirk, ce qui a poussé plusieurs stations affiliées à ABC à refuser de diffuser l'émission. Le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, a critiqué les remarques de Kimmel comme étant « véritablement malsaines » et a déclaré que la FCC pourrait tenir Kimmel, ABC et la société mère Walt Disney Co. responsables de la diffusion de désinformation. Carr a allégué que le comédien a tenté d'induire le public en erreur en suggérant que le meurtrier de Kirk était un partisan de droite de l'ancien président Donald Trump. Kimmel n'a pas répondu publiquement à la suspension ou aux réactions. ABC n'a pas annoncé si l'émission reviendra ou qui occupera son créneau horaire en attendant.

