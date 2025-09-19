Malawi : Chakwera et Mutharika revendiquent tous les deux la victoire

Au Malawi, la tension monte après l’élection présidentielle de mardi. Alors que la commission électorale n’a pas encore annoncé les résultats officiels, les deux principaux partis ont chacun proclamé la victoire de leur candidat.

Le président sortant Lazarus Chakwera, du Parti du Congrès du Malawi, et son rival Peter Mutharika, 85 ans, ancien président et chef du Parti Démocratique Progressiste, affirment chacun avoir remporté le scrutin.

Une déclaration prématurée qui a provoqué la colère de la commission électorale. Sa présidente, la juge Annabel Mtalimanja, a rappelé que plus de 99 % des votes ont été dépouillés, mais que les résultats doivent être publiés dans les sept jours suivant le vote, conformément à la loi. Elle appelle les partis au calme et au respect du processus.

Dans un pays en proie à une grave crise économique et à une inflation galopante, l’issue de cette élection, qui opposait 17 candidats, est cruciale. Mais selon les analystes, la bataille se joue principalement entre Chakwera, 70 ans, et Mutharika, son prédécesseur, battu en 2020 après l’annulation des résultats contestés de 2019.