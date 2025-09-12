Soudan du Sud : un procès public requis contre une figure de l'opposition

Amnesty International a demandé vendredi que soit organisé un procès public pour une figure de l'opposition sud-soudanaise accusée de trahison et d'autres infractions pénales, dans une affaire dont certains craignent qu'elle n'aggrave les tensions politiques dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, a annoncé jeudi qu'il suspendait Riek Machar de ses fonctions de premier vice-président du pays, mettant ainsi fin au gouvernement d'unité transitoire qui avait permis d'éviter un retour à la guerre.

Outre la trahison, M. Machar et sept autres personnes sont accusés de meurtre, de conspiration, de terrorisme, de destruction de biens publics et militaires et de crimes contre l'humanité. Les autorités ont assigné Machar et son épouse à résidence depuis le mois de mars, et les inquiétudes concernant sa sécurité sont de plus en plus vives, car il n'a pas été vu en public depuis des mois.

Les autorités n'ont pas indiqué quand le procès de M. Machar devait commencer.

"Nous rappelons aux autorités qu'elles ont l'obligation de respecter le droit à une audience publique", a déclaré le bureau régional d'Amnesty International dans un communiqué. "Cela signifie que non seulement les parties et les victimes dans l'affaire, mais aussi le grand public, les observateurs indépendants et les médias ont le droit d'être présents lors des procès pénaux.

Les accusations découlent d'un violent incident survenu en mars lorsqu'une milice connue sous le nom d'Armée blanche a envahi une garnison de troupes gouvernementales, tuant son commandant et d'autres personnes. Le ministère de la Justice a accusé l'attaque de Nasir, dans l'État du Haut-Nil, d'avoir été influencée par Machar et d'autres personnes par l'intermédiaire de "structures militaires et politiques coordonnées".

Le groupe de M. Machar, une faction d'opposition du parti au pouvoir, a déclaré qu'il était inquiet pour sa santé et sa sécurité. Pal Mai Deng, porte-parole du Mouvement populaire de libération du Soudan - Opposition, a déclaré que M. Machar était isolé et qu'il n'avait pas d'accès direct à des représentants légaux ou à des observateurs indépendants.

"Nous ne savons pas s'il est en sécurité", a déclaré M. Deng, ancien ministre de l'eau et de l'irrigation.

Daniel Akech, analyste principal pour le Sud-Soudan à l'International Crisis Group, a déclaré à l'Associated Press que l'affaire semblait être "un prétexte pour une lutte de pouvoir politique".

"Cette action a approfondi des clivages ethniques de longue date et pourrait conduire à un retour à la guerre civile selon des contours ethniques", a-t-il déclaré.

Les troupes pro-gouvernementales ont combattu des milices et d'autres groupes armés qui, selon elles, sont fidèles à Machar, qui décrit Kiir comme un dictateur réticent à quitter le pouvoir. Les élections prévues par l'accord de paix de 2018 ont été reportées à plusieurs reprises.

Les observateurs avertissent que le fait d'engager des poursuites pénales contre M. Machar risque de déstabiliser davantage le Soudan du Sud.

Kiir et Machar étaient tous deux à la tête du mouvement rebelle qui a obtenu l'indépendance du Sud-Soudan par rapport au Soudan en 2011. Ils appartiennent à des groupes ethniques rivaux : Kiir appartient au groupe Dinka, le plus important, et Machar au groupe Nuer, le deuxième plus important.