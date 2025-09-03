Le record de wingsuit de Peter Salzmann à 347 km/h montré dans de nouvelles images

Le Salzbourgeois de 38 ans a surpassé le précédent record de vitesse en wingsuit B.A.S.E. de 340 km/h lors d'une descente de 35 secondes depuis la face nord de l'Eiger. Le 19 août, Salzmann s'est élancé depuis le rebord 'Ecstasy Board' à 3 713 mètres, descendant 2 073 mètres avant d'atterrir en toute sécurité à 1 640 mètres. Sa wingsuit conçue sur mesure l'a porté plus vite que le drone caméra le plus rapide du monde. Des traceurs de précision ont confirmé le record dans des conditions extrêmes. À titre de comparaison, les voitures de F1 atteignent une vitesse maximale d'environ 320 km/h au Red Bull Ring.