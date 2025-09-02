Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

New Delhi menacée par de nouvelles inondations alors que la rivière Yamuna dépasse le seuil de danger

À New Delhi, la rivière Yamuna a dépassé le seuil officiel de danger, suscitant des craintes d'inondations dans les quartiers bas. Gurugram, en périphérie de la ville, a vu ses routes et ses maisons inondées, paralysant la circulation. Le Pendjab, avec une population de plus de 30 millions d'habitants, a signalé 29 décès ce mois-ci liés à des incidents causés par la pluie, ainsi que des dommages considérables aux cultures et au bétail. Des milliers de personnes ont été évacuées de leurs maisons inondées avec le soutien de l'armée et des équipes de secours en cas de catastrophe. Le service météorologique a prévu de fortes pluies jusqu'à mercredi.

Plus d'actualités sur
Inde New Delhi Vidéo Rivière

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.