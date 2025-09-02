New Delhi menacée par de nouvelles inondations alors que la rivière Yamuna dépasse le seuil de danger

À New Delhi, la rivière Yamuna a dépassé le seuil officiel de danger, suscitant des craintes d'inondations dans les quartiers bas. Gurugram, en périphérie de la ville, a vu ses routes et ses maisons inondées, paralysant la circulation. Le Pendjab, avec une population de plus de 30 millions d'habitants, a signalé 29 décès ce mois-ci liés à des incidents causés par la pluie, ainsi que des dommages considérables aux cultures et au bétail. Des milliers de personnes ont été évacuées de leurs maisons inondées avec le soutien de l'armée et des équipes de secours en cas de catastrophe. Le service météorologique a prévu de fortes pluies jusqu'à mercredi.