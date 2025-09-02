La région d'Istrie en Croatie touchée par des inondations soudaines et sévères

Près de 2 000 éclairs ont été enregistrés en deux heures alors que des voitures étaient emportées et que les services d'urgence luttaient contre les routes inondées. Les habitants ont décrit l'ampleur comme sans précédent. « Cela n'est jamais arrivé », a déclaré Vlado de Dajla, qui y vit depuis 30 ans. Un autre résident, Anton, a qualifié cela de « catastrophe, cataclysme ». À Mareda, un résident, Denis, a blâmé les canaux bouchés pour l'aggravation des inondations, se rappelant comment des conditions similaires avaient autrefois laissé les gens naviguer à Umag en bateau.