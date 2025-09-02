Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

La région d'Istrie en Croatie touchée par des inondations soudaines et sévères

Près de 2 000 éclairs ont été enregistrés en deux heures alors que des voitures étaient emportées et que les services d'urgence luttaient contre les routes inondées. Les habitants ont décrit l'ampleur comme sans précédent. « Cela n'est jamais arrivé », a déclaré Vlado de Dajla, qui y vit depuis 30 ans. Un autre résident, Anton, a qualifié cela de « catastrophe, cataclysme ». À Mareda, un résident, Denis, a blâmé les canaux bouchés pour l'aggravation des inondations, se rappelant comment des conditions similaires avaient autrefois laissé les gens naviguer à Umag en bateau.

Plus d'actualités sur
Croatie Météo Inondations Vidéo Tempête

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.