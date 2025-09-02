Chine : Poutine accueilli par Xi Jinping en "vieil ami"

Le président chinois Xi Jinping a reçu mardi le président russe Vladimir Poutine pour des discussions au Palais de l'Assemblée du peuple, puis dans sa résidence personnelle, le qualifiant d'"vieil ami". Les deux dirigeants, que la guerre en Ukraine a rapprochés, se sont promenés après une cérémonie du thé. Lors d'un entretien formel, Vladimir Poutine s'est adressé à Xi Jinping en le qualifiant de "cher ami", déclarant que les relations entre Moscou et Pékin étaient à un "niveau sans précédent". Xi Jinping a également organisé une réunion trilatérale avec son homologue russe et le président mongol Ukhnaa Khurelsukh. Les trois leaders assisteront au défilé de mercredi dans la capitale chinoise, commémorant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, rejoints par une vingtaine de dignitaires étrangers.