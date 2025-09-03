Bienvenue sur Africanews

Poutine et Kim partagent une limousine après le défilé militaire en Chine

Le Kremlin a publié une vidéo des deux dirigeants se rendant ensemble à une réception officielle après des discussions bilatérales à la maison d'hôtes d'État de Diaoyutai. Plus tôt, ils avaient rejoint d'autres dirigeants étrangers pour un défilé militaire de 90 minutes présentant les derniers équipements militaires chinois, y compris des missiles hypersoniques, des drones sous-marins et le missile balistique intercontinental DF-61. Le président chinois Xi Jinping a passé en revue les formations depuis une limousine noire, saluant les troupes et inspectant les armes le long de l'avenue Chang’an au cœur de la capitale chinoise.

Pékin Vladimir Poutine Kim Jong-un Défilé militaire Vidéo Xi Jinping

