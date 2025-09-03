Poutine et Kim partagent une limousine après le défilé militaire en Chine

Le Kremlin a publié une vidéo des deux dirigeants se rendant ensemble à une réception officielle après des discussions bilatérales à la maison d'hôtes d'État de Diaoyutai. Plus tôt, ils avaient rejoint d'autres dirigeants étrangers pour un défilé militaire de 90 minutes présentant les derniers équipements militaires chinois, y compris des missiles hypersoniques, des drones sous-marins et le missile balistique intercontinental DF-61. Le président chinois Xi Jinping a passé en revue les formations depuis une limousine noire, saluant les troupes et inspectant les armes le long de l'avenue Chang’an au cœur de la capitale chinoise.