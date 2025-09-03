Poutine et Kim assistent à la grande parade militaire de Xi à Pékin

Lors de l'événement, Xi a déclaré qu'il «accélérerait la construction d'une armée de classe mondiale» qui «fournirait un soutien stratégique pour la réalisation de la grande renaissance de la nation chinoise». La parade, qui marque le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, a mis en avant des missiles, des chasseurs modernes et d'autres forces militaires alors que la Chine cherche à exercer une plus grande influence sur la scène mondiale. Certains équipements militaires sont exposés au public pour la première fois. L'exposition de la puissance militaire croissante de la Chine a suscité des inquiétudes parmi certains de ses voisins asiatiques et les États-Unis, certains dirigeants occidentaux ayant décidé de ne pas assister à l'événement.