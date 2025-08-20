Afghanistan : au moins 79 personnes tuées dans un accident de la route

Un accident de bus dans le nord-ouest de l'Afghanistan a tué au moins 79 personnes revenant d'Iran, dont 19 enfants. Le drame s'est produit mardi dans la province de Herat en Afghanistan.

L’accident a provoqué un gigantesque incendie en raison de produits pétroliers que transportait l’un des véhicules.

Sur les lieux du drame, des secours tentaient de retrouver des documents nécessaires pour l’identification des victimes. Les proches des victimes ont demandé des comptes aux autorités.

"Notre question au gouvernement est la suivante : ces sociétés de transport sont-elles là pour exterminer la population en Afghanistan ? Ce n'est pas le premier incident en Afghanistan, beaucoup d'autres se sont déjà produits, alors que nous avons Internet, la télévision et toutes les technologies" , déclare Abdul Satar, parent d'une des victimes.

Les accidents de la route sont fréquents en Afghanistan, principalement en raison du mauvais état des routes et de l'imprudence présumée des conducteurs.