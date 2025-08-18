L'Union africaine soutient la demande de mise à jour de la carte mondiale

Alors que les gouvernements et les organisations internationales utilisent toujours la carte du monde Mercator, datant du XVIe siècle, la campagne « Correct The Map » les exhorte d’adopter la projection 2018 Equal Earth, qui tente de refléter la taille réelle des pays et des continents.

L’Union africain soutient cette campagne, menée par les groupes de défense Africa No Filter et Speak Up Africa, qui relance le débat lié aux critiques de la carte Mercator, selon lesquelles cette projection datée déforme la taille des continents et agrandit les régions proches des pôles comme l'Amérique du Nord et le Groenland, tout en rétrécissant l'Afrique et l'Amérique du Sud.

Selon l’Union africaine, la projection de Mercator donne la fausse impression que l'Afrique est "marginale", alors qu'elle est le deuxième plus grand continent du monde en termes de superficie et qu'elle compte plus d'un milliard d'habitants. Des stéréotypes qui influencent les médias, l'éducation et la politique, a déclaré Selma Malika Haddadi, présidente adjointe de la Commission de l'Union africaine.

La campagne a indiqué qu'elle avait envoyé une demande à l'organe géospatial des Nations unies, l'UN-GGIM. Un porte-parole de l'ONU a déclaré qu'une fois reçue, la demande doit être examinée et approuvée par un comité d'experts.