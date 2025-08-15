CEDEAO-AES : le président Maada Bio en tournée pour relancer le dialogue

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio poursuit sa tournée régionale en tant que président en exercice de la CEDEAO.

Après des visites en Côte d’Ivoire et en Gambie, il s’est rendu cette semaine au Cap-Vert, dans le cadre de ses efforts pour renforcer la coopération sous-régionale.

L’un de ses objectifs : rapprocher la CEDEAO et l’Alliance des États du Sahel (AES), composée du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ces trois pays ont officiellement quitté la CEDEAO en janvier 2025, un an après avoir annoncé leur retrait, dénonçant une organisation jugée inféodée à la France et incapable de répondre aux défis sécuritaires de la région.

Malgré ce divorce politique, les discussions entre les deux blocs n’ont jamais été totalement rompues. Libre circulation des personnes et des biens, lutte contre le terrorisme, projets de développement : les points d’intérêt commun ne manquent pas. Le président Bio souhaite raviver ces échanges, aujourd’hui au point mort, et relancer un dialogue basé sur les intérêts des populations.

Si aucune date n’a été fixée pour une éventuelle reprise officielle des négociations, Julius Maada Bio espère, par sa médiation, ouvrir la voie à un rapprochement progressif.