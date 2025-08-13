Soudan du Sud : un tribunal mobile réconcilie les communautés de Pibor

Au Soudan du Sud, un nouveau tribunal mobile dans la ville de Pibor œuvre en faveur de la réconciliation entre les communautés.

Déployé avec l'aide de la Mission des Nations unies au Sud-Soudan et du Fonds fiduciaire pour la réconciliation, ce tribunal a jugé 16 affaires pénales et complexes en quatre semaines, qui ont abouti à la condamnation de cinq délinquants.

« La dernière personne ici présente a assassiné quelqu'un, puis est allée voir la police, qui a signalé le problème et a fait comparaître le suspect devant le tribunal. L'initiative de l'UNMISS de soutenir le tribunal mobile a beaucoup aidé la population du Sud-Soudan, elle a sauvé la vie de nombreuses personnes car, lorsque la génération comme ici dans la région de Pibor, se rend sur place, le nombre de victimes peut augmenter, parce qu'ils peuvent simplement utiliser des armes à feu », a expliqué Sebit Bullen Lako, juge à la Haute Cour.

Si les communautés de Pibor sont connues pour célébrer leur identité à travers des vêtements traditionnels, des cérémonies et des pratiques spirituelles qui les unissent, elles sont toutefois bel et bien divisés par des conflits liés à l’insécurité, les vols de bétail notamment ou encore des actes de violence sexuelles et d’enlèvement d’enfants.

« Aujourd'hui, la plupart des affaires ont été traitées par le tribunal conformément aux dispositions de la loi, de sorte que plus personne, je pense, ne reviendra pour reprendre ses droits en utilisant ses mains en termes de vengeance, parce que le tribunal a maintenant la compétence et a joué un rôle très important dans la résolution des affaires. », a dit Marko Sebit, avocat de la défense .

Le tribunal mobile œuvre à la stabilisation et la résilience du Sud-Soudan, en luttant contre cette impunité historique dont bénéficient les auteurs de ces crimes.

« Il y a une augmentation de la confiance des gens dans le système judiciaire, des gens qui viennent présenter des affaires à la justice. C'est un grand succès pour l'ensemble du système judiciaire, les juges, les avocats, et je pense que c'est ainsi que nous devons aller de l'avant. Nous devons continuer sur cette lancée, car le système judiciaire est nécessaire et primordial pour une paix et un développement durables dans toute société. » a indiqué Geetha Pious, chef du bureau local de l'UNMISS.

Dix autres affaires civiles, principalement liées à des litiges fonciers qui sont souvent une source majeure de tensions et de conflits, ont également été jugées. C'est la deuxième fois qu'un tribunal mobile est déployé dans la zone administrative de Pibor cette année, ce qui porte le nombre total d'affaires traitées à 61 - 37 affaires pénales et 24 affaires civiles.