Pérou : des rituels pour protéger l'île de Santa Rosa

Des chamans ont procédé à un rituel pour conjurer le mauvais sort entre le Pérou et la Colombie, au sommet de la colline de San Cristobal, à Lima.

Lundi, ces Péruviens ont prié lundi leurs saints afin d'éviter les tensions diplomatiques entre Lima et Bogotá qui se disputent l'île de Santa Rosa, sur le fleuve Amazonie.

"Nous avons accompli un rituel pour qu'il y ait de la paix et de la tranquillité dans cet acte fort ici, en transmettant toute l'énergie du Pérou, pour qu'il n'y ait pas de guerre, pas d'obstacles, pas d'entraves ici, au Pérou", déclare, Marino de los Santos, chaman de Huaraz.

Santa Rosa est un minuscule territoire 27 kilomètres carrés avec environ 3 000 habitants péruviens.

Le président Gustavo Petro a célébré l’indépendance de la Colombie dans la ville voisine, le jeudi 7 août, accusant le Pérou d'occupation illégale et de violation du traité de 1933 qui précisait les frontières des deux pays.