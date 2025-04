Pérou : une exposition photo rend hommage au pape François

Une exposition photo, à Miraflores, remet au gout du jour, la visite du Pape François au Pérou en 2018. Des habitants de cette ville péruvienne se pressent devant les images réalisées par 20 photographes, il y a 7 ans.

Un hommage posthume au Pontife rappelé à Dieu lundi, à 88 ans. François, est le premier latino-américain a occupé le trône de Saint-Pierre. Jorge Mario Bergoglio, né à Buenos Aires le 17 décembre 1936, a été élu pape le 13 mars 2013. C’est dire la place qu’il occupe dans les cœurs des sud-américains.

SOUNDBITE (espagnol) Carlos Canales, Maire de Miraflores :

"Plus de 300 000 personnes qui viennent passer un week-end ici (en tant que touristes) dans notre quartier (Miraflores), vont pouvoir les regarder (les photos) et profiter de ce moment d'accueil que nous avons eu en accompagnant le pape et grâce à Editora Pérou, à ses archives journalistiques, qui nous permettent de partager un homme qui a transcendé, c'est le premier pape jésuite, le premier latino-américain nommé comme pape."

Ses funérailles auront lieu samedi, place Saint-Pierre au Vatican. Plusieurs chefs d’Etat et têtes couronnées y sont attendus. François reposera pour l’éternité dans une niche de la basilique Sainte-Marie-Majeure, près de son icône préférée, la Madone.