Afrique du Sud : un des 3 accusés d'un double féminicide acquitté

Zachariah Olivier, Adrian Rudolph de Wet et William Musora comparaissent devant le tribunal de Polokwane, en Afrique du Sud, le 10 septembre 2024  
By Ali Bamba

Afrique du Sud

Le procureur général d'Afrique du Sud a officiellement retiré les charges retenues contre l'un des ouvriers agricoles accusés d'avoir tué deux femmes noires et d'avoir donné leurs corps à manger à des porcs.

Adrian de Wet était l'un des trois hommes accusés du meurtre de Maria Makgato, 45 ans, et de Lucia Ndlovu, 34 ans - tuées l'année dernière alors qu'elles cherchaient prétendument de la nourriture dans une exploitation porcine près de Polokwane, dans la province de Limpopo, au nord de l'Afrique du Sud.

Les corps des deux femmes auraient ensuite été donnés aux animaux dans le but apparent de se débarrasser des preuves.

Adrian De Wet, 20 ans, est devenu témoin à charge lorsque le procès a débuté ce lundi. Il affirme que son patron, Zachariah Johannes Olivier, a abattu les deux femmes. Selon la BBC, qui rapporte les propos de l’avocat d’Adrian De Wet et du procureur, le jeune homme a prévu de témoigner qu’il a été contraint de jeter les corps dans l’enclos des porcs.

Ce phénomène est particulièrement répandu dans les zones rurales du pays, malgré la fin du système raciste de l'apartheid il y a 30 ans.

La plupart des terres agricoles privées restent aux mains de la minorité blanche, tandis que la plupart des ouvriers agricoles sont noirs et mal payés, ce qui alimente le ressentiment de la population noire, tandis que de nombreux agriculteurs blancs se plaignent du taux élevé de criminalité.

Le procès doit reprendre le 6 octobre.

