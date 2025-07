USA : Trump annonce des droits de douane de 25 % pour l'Inde

Les États-Unis vont imposer des droits de douane de 25 % sur les produits en provenance de l'Inde ainsi qu'une taxe d'importation supplémentaire.

L’annonce faite mercredi intervient après l’achat de pétrole russe par les autorités indiennes. Ce tarif douanier pourrait plutôt profiter à l’Inde selon des analystes.

"Notre déficit commercial avec l'Inde s'élève actuellement à environ 46 milliards de dollars, ce qui est supérieur au volume total de nos exportations vers ce pays. Alors que l'Inde exporte deux fois plus vers nous. Il faut également tenir compte de la position relative de nos marchés : nous sommes le premier marché pour les exportations indiennes et l'Inde ne fait même pas partie de nos dix premières sources d'exportation. En ce sens, cet accord aura beaucoup plus d'importance pour l'Inde que pour les États-Unis.'', explique Katherine Hadda, associée principale du Center for Strategic & International Studies, ancienne diplomate américaine de haut rang en Inde.

Les États-Unis pourraient imposer une taxe supplémentaire contre l’Inde vendredi dans le cadre du lancement des droits de douane révisés qui frappent plusieurs pays.

"L'Inde est extrêmement dépendante des importations de pétrole et de gaz, car environ 80 % de ses besoins en combustibles fossiles doivent être importés. Et elle avait déjà interrompu ses importations. Là encore, en réponse aux sanctions imposées par l'Iran et le Venezuela. Je suis donc certain que nous pouvons combler une grande partie de la différence en matière d'approvisionnement en pétrole et en gaz. Et ce serait un objectif de l'administration (Trump). Mais ce ne sera pas si facile à activer et à désactiver du point de vue de l'Inde.", affirme Katherine Hadda.

Le gouvernement indien a déclaré mercredi qu'il étudiait les implications de ces droits de douanes. L’Inde et les États-Unis sont en négociation sur le sujet.