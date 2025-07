Guerre Israël-Hamas : le Premier ministre libyen déplore la crise à Gaza

Le Premier ministre libyen a reçu mercredi à Tripoli Massad Boulos, haut conseiller américain pour l’Afrique et le Moyen-Orient.

Lors de cet échange diplomatique, Abdul Hamid Dbeibah a exprimé la position ferme de son gouvernement sur la guerre en cours dans la bande de Gaza. Dans un communiqué diffusé par son cabinet, le Premier ministre condamne ce qu’il qualifie de crimes, famine et agression continue contre les Palestiniens. La Libye rejoint ainsi plusieurs pays arabes ayant publiquement dénoncé les conditions inhumaines dans le territoire palestinien.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, plus de 59 000 Palestiniens ont été tués depuis le début du conflit. Bien que ce ministère ne distingue pas les civils des combattants, il affirme que plus de la moitié des victimes sont des femmes et des enfants. L’ONU considère ces chiffres comme les plus fiables à ce jour.