CHAN 2024 : Le compte à rebours est lancé en Afrique de l'Est

Le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) s’apprête à prendre ses quartiers en Afrique de l’Est pour la toute première fois.

Le tournoi, qui débutera le 2 août prochain, sera coorganisé par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie une collaboration inédite saluée par la Confédération africaine de football (CAF). Salim Mvurya, secrétaire du cabinet kenyan chargé du ministère de la Jeunesse, de l’Économie créative et des Sports, s’est voulu rassurant : nous sommes prêts à accueillir le CHAN. Tout ce qui est exigé de nous a été fait et la CAF a confirmé que nous progressons bien.

Une déclaration confirmée par le secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, lors de l’inspection finale des infrastructures : nous sommes prêts. Il reste des détails à régler, comme bouger une chaise ou ajuster un décor, mais le tournoi peut commencer.

Il a salué l'excellente coordination entre les trois pays hôtes, soulignant l'exemplarité de leur coopération Trois pays qui s’unissent pour organiser un événement de cette envergure, c’est une leçon pour l’Afrique.

L’organisation de ce tournoi suscite également l’enthousiasme du secteur touristique, notamment dans l’hôtellerie, qui attend une affluence significative de visiteurs. Côté supporters, l’excitation monte à l’idée de voir des matchs palpitants sur leur sol.

Au-delà de l’enjeu sportif, ce CHAN servira de véritable test pour les trois nations, qui ambitionnent de faire de cette répétition générale un tremplin vers la Coupe d’Afrique des Nations , prévue plus tard dans l’année.