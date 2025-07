Trump déclassifie des documents sur MLK, la famille crie au subterfuge

Les deux enfants vivants de Martin Luther King Jr. se sont opposés à la décision de l'administration Trump de publier des documents liés à la surveillance et l’assassinat de leur père.

Martin the 3rd et Bernice King ont appelé à la prudence à l’égard de ces pièces. Les enfants de Martin Luther King ont rappelé que leur père avait été victime d'une surveillance parfois illégale de la part du chef du FBI de l'époque, J. Edgar Hoover, qui considérait Martin Luther King comme un radical. Le journaliste de l'Associated Press Matt Brown affirme que des centaines de milliers de pages ont été numérisées parmi d'autres documents. « L'administration Trump a publié plus de 240 000 pages de documents sur la surveillance et l'assassinat du célèbre militant des droits civiques Martin Luther King Jr. Cette décision intervient après que le président Trump a déclaré que la publication des documents au début de son mandat serait importante pour la transparence et la vérité de la part de toute la nation, bien qu'en contraste et en dépit des préoccupations de la famille King qui a déclaré que la surveillance et l'assassinat de King étaient des questions profondément personnelles pour leur famille et le mouvement des droits civiques dans son ensemble. »

Certains militants des droits civiques estiment que M. Trump poursuit les dossiers King pour détourner l'attention de ses propres problèmes liés à Jeffrey Epstein.

L'administration Trump a rendu publics les documents relatifs à la surveillance de Martin Luther King Jr. par le FBI, malgré l'opposition de la famille du lauréat du prix Nobel et du groupe de défense des droits civiques qu'il a dirigé jusqu'à son assassinat en 1968.

La publication concerne des milliers de pages de documents qui étaient sous scellés depuis 1977.