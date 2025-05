Le pape Léon XIV appelle à la libération des journalistes emprisonnés

Ce lundi, le pape Léon XIV a lancé un vibrant appel à la libération des journalistes emprisonnés, saluant la "valeur inestimable de la liberté d’expression et de la presse". Devant plus de 6 000 journalistes réunis à Rome, le premier pape américain a salué le courage de ceux qui risquent leur vie pour révéler la vérité, les qualifiant de "témoins de la dignité et de la justice". Applaudi avec ferveur, Léon XIV a aussi appelé la communauté internationale à protéger ces droits fondamentaux. En quittant la salle, il a serré des mains, signé des autographes et promis de rester aux côtés de ceux qui défendent l’information libre.