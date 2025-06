Les cyclistes du Giro bénis par le pape Léon XIV au Vatican

Un détour historique a marqué la dernière étape du Giro alors que 159 cyclistes ont pédalé à travers les jardins du Vatican, recevant la bénédiction du nouveau pape Léon XIV. "Vous êtes des modèles pour la jeunesse du monde entier", a déclaré le souverain pontife, après avoir salué le vainqueur de l'édition 2025, le Britannique Simon Yates, et les autres coureurs. Cette traversée de 3,5 km à travers des sites emblématiques tels que la grotte de Lourdes, la gare et l'héliport, a été pensée à l’origine par le pape François, qui souhaitait faire du Giro un symbole fort pour le jubilé de 2025. Léon XIV a choisi de maintenir le passage, en hommage à la volonté de son prédécesseur. Le Colombien Nairo Quintana, vainqueur du Giro en 2014, s’est attardé pour serrer la main du pape, seul, après le passage du groupe. Ce passage "symbolique" a été rendu possible grâce à des années de négociation, et il s’agit de la troisième fois dans l’histoire du Giro que la course traverse le Vatican, mais la première fois qu’elle emprunte les jardins.