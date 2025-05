Les seuls singes dorés visibles en Europe présentés au zoo de Beauval

Trois rhinopithèques de Roxellane, espèce menacée également appelée "singe doré", ont été présentés pour la première fois en Europe au ZooParc de Beauval, le mercredi 7 mai. Arrivés du parc zoologique de Shanghai, le trio (Jindou, Jinbao et Jinhua) a subi une quarantaine d'un mois avant d'être présenté au public. Originaires des forêts montagneuses du centre et du sud-ouest de la Chine, ces primates rares sont le symbole d’un partenariat de dix ans avec l'Association chinoise pour la conservation des animaux sauvages. L'enclos spécialement conçu, "Les Hauteurs de Chine", reproduit l'habitat naturel des singes, avec une architecture chinoise traditionnelle et une végétation indigène. L'arrivée de Jindou, Jinbao et Jinhua, s'inscrit dans une démarche de diplomatie douce, renforçant les liens culturels et diplomatiques entre la France et la Chine.