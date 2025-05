Assistez à la renaissance de la plus grande œuvre de Gustave Courbet au Musée d'Orsay

Au Musée d'Orsay à Paris, l'œuvre monumentale de Gustave Courbet, "Un enterrement à Ornans", fait l'objet d'une restauration complète sous l'œil vigilant du public. Plus grande œuvre de Courbet par sa taille, elle l'est aussi par son impact, incarnant en 1850 une révolution artistique et sociale. Dix ans après avoir restauré "L'Atelier du peintre" dans des conditions similaires, le musée réitère l’expérience immersive. C'est derrière une vitre qu'une équipe de sept restaurateurs nettoie méticuleusement le vernis ancien, étudie les coutures du support et s'efforce de raviver les tons originaux du tableau. Prévu pour être terminé à la mi-2026, le projet permet aux amateurs d'art de revenir, d'observer les changements et d'apprécier le dialogue rare entre l’œuvre, ceux qui la réparent et ceux qui la contemplent. Des visites commentées du chantier de restauration seront proposées gratuitement au public à partir du 5 juin 2025 chaque jeudi matin, à 9 h 45, 10 h 30 et 11 h 15. La réservation est obligatoire.