Le Ghana met en place un groupe de travail contre l'exploitation illégale d'or

Le président ghanéen a mis en place mardi un groupe de travail spécial pour lutter contre l'exploitation illégale et la contrebande d'or qui sévissent depuis longtemps dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Le problème chronique de l'extraction illégale d'or - connue localement sous le nom de "galamsey" - a été un thème majeur de la campagne électorale présidentielle du Ghana l'année dernière et une source d'inquiétude pour les électeurs, déclenchant des protestations et des critiques à l'encontre du gouvernement sortant.

Le président ghanéen John Mahama a inauguré la task force GOLDBOD, déclarant que sa création "indique que nous sommes prêts à agir de manière décisive".

La task force, composée d'officiers de diverses agences de sécurité et de l'armée, est habilitée à arrêter et à détenir des suspects. Elle fait suite à la création, en janvier, de l'agence Ghana Gold Board, seule entité juridique à gérer toutes les transactions et exportations d'or extrait dans le pays par de petites sociétés minières.

John Mahama a déclaré qu'avec l'agence, la task force s'efforcera de freiner la prolifération des mineurs illégaux et de "démanteler l'économie du marché noir autour de l'or". Il s'est félicité de ce qu'il a décrit comme le rebond du cedi, la monnaie ghanéenne, qui a eu de mauvais résultats par rapport au dollar, grâce à la création du Ghana Gold Board.

L'exploitation illégale de l'or a entraîné des pertes économiques considérables et une dégradation de l'environnement au Ghana, le plus grand pays producteur d'or d'Afrique. Elle a prospéré à la suite d'un effondrement massif de l'économie ghanéenne, des millions de jeunes ayant du mal à trouver un emploi.

D'immenses manifestations ont éclaté dans tout le pays contre l'exploitation illégale de l'or après la pollution de nombreuses rivières, devenant ainsi un sujet politique brûlant lors des élections.

John Mahama, qui a remporté les élections, avait promis lors de sa campagne de mettre un terme à cette pratique."Que ceci serve d'avertissement à tous ceux qui sont impliqués dans la contrebande d'or et le commerce illégal : la loi sera appliquée sans crainte ni faveur", a-t-il déclaré mardi.

John Mahama a insisté sur le fait que les membres de l'équipe spéciale porteraient des caméras corporelles, ce qui leur permettrait de rendre compte de leurs actions et de les contrôler en temps réel. Cependant, de nombreux analystes affirment que les tentatives passées pour réduire l'exploitation illégale de l'or n'ont pas produit de résultats tangibles.

"Le groupe de travail peut aider", a déclaré à l'Associated Press Festus Aboagye, un analyste de la sécurité basé à Accra. Mais "le défi, comme d'habitude, n'est pas la réglementation mais l'application".