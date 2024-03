Lourenço espère attirer plus de touristes chinois en Angola

Le président angolais Joao Lourenco espère attirer davantage de touristes chinois en Angola. Le dirigeant a vanté les atouts touristiques de son pays, lors d'une récente interview avec la Télévision chinoise.

"Je souhaite présenter l'Angola aux investisseurs et aux amateurs de voyages comme un pays qui regorge d'opportunités et qui offre de nombreux sites touristiques. L'Angola recèle de nombreux atouts pour tous ceux qui souhaitent explorer un monde différent et s'immerger dans la beauté de l'Afrique. Le pays offre à ses visiteurs des plages, du soleil, de superbes chutes d'eau et une grande variété de faune et de flore sauvages. Nous prévoyons de délimiter une grande réserve naturelle dans le sud-est du pays, et elle s'appelle l'aire de conservation transfrontalière de Kavango-Zambezi", a déclaré le président angolais Joao Lourenco.

Le président angolais Joao Lourenco s’était rendu en Chine pour renforcer la coopération avec le président chinois Xi Jinping. Ce dernier s’est dit prêt à aider l’Angola à moderniser ses techniques agricoles, son industrie et diversifier son économie.