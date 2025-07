ONU Femmes : 15 ans d’action pour les droits et l’égalité des sexes

Le 1er juillet 2025 marque un tournant important pour ONU Femmes, qui célèbre son 15e anniversaire.

Créée en 2010 sous l’égide des Nations Unies, l’organisation a pour mission de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans le monde entier. Quinze ans plus tard, son impact est indéniable, mais de nombreux défis demeurent.

Une action mondiale pour l’égalité des sexes

Présente dans plus de 80 pays, ONU Femmes a contribué à transformer des lois, à organiser des campagnes de sensibilisation et à soutenir des initiatives visant à éradiquer les inégalités entre hommes et femmes. L’organisation a joué un rôle clé dans des réformes législatives sur les droits des femmes, et son action a permis de renforcer la représentation féminine dans les parlements et autres instances de décision.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : aujourd'hui, ONU Femmes soutient plus de 1 000 projets dans des domaines tels que la violence basée sur le genre, l’autonomisation économique, l’accès à l’éducation et la santé reproductive.

Des défis persistants malgré les progrès réalisés

Cependant, le chemin reste semé d'embûches. Selon les dernières données publiées par l’organisation, près de 1 femme sur 4 vit dans un pays où les droits des femmes sont en régression. En 2023, 612 millions de femmes et filles vivaient à proximité de zones de conflit, un chiffre en constante augmentation, ce qui montre la vulnérabilité accrue des femmes dans les contextes de guerre et d'instabilité.

Le rapport annuel d'ONU Femmes met également en évidence plusieurs régressions notables : la violence de genre continue de toucher des millions de femmes chaque année, avec une femme ou une fille tuée toutes les 10 minutes par un partenaire intime ou un proche. De plus, la disparité salariale reste un défi majeur, les femmes gagnant en moyenne 20 % de moins que les hommes pour un travail équivalent.

Une réponse renforcée face à l’urgence

Alors que le monde fait face à de nouveaux défis mondiaux, notamment le changement climatique et les crises humanitaires, ONU Femmes se montre plus déterminée que jamais. L'organisation met l’accent sur le rôle crucial des femmes dans la gestion des crises, qu'il s'agisse de résilience climatique ou de prévention des conflits. Par exemple, en 2024, seulement 28 % des ministres de l’environnement étaient des femmes, malgré des preuves solides montrant que leur présence améliore l’efficacité des politiques climatiques.

Face à la montée des menaces contre les droits des femmes, ONU Femmes appelle à un engagement mondial renouvelé. La priorité est d'amplifier les investissements dans l’égalité de genre, notamment en matière de financement des politiques de santé et d’éducation, ainsi que dans la lutte contre la violence sexiste.

Un appel à l’action

À l’occasion de son 15e anniversaire, ONU Femmes rappelle que des actions urgentes et concrètes doivent être prises pour garantir un avenir plus égalitaire pour les 4 milliards de femmes et filles dans le monde. L’organisation appelle les États à redoubler d’efforts pour fermer le fossé entre hommes et femmes dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé et de la politique. Le monde n’est toujours pas parvenu à l’égalité des sexes, et la lutte pour les droits des femmes reste plus que jamais d'actualité.

Les 15 actions proposées par ONU Femmes visent à renforcer les engagements internationaux et à mobiliser les gouvernements, les acteurs privés et la société civile autour de l’objectif central : garantir l’égalité des droits pour toutes les femmes et les filles, partout dans le monde.