NBA Draft 2025 : le Sud-Soudanais Khaman Maluach chez les Phoenix Suns

Khaman Maluach portera désormais les couleurs des Suns de Phoenix.

Mercredi soir lors de la traditionnelle cérémonie de la draft NBA 2025, le pivot de 2m18 a été appelé en 10e position, un exploit qui a ému aux larmes le basketteur sud-soudanais en provenance de Duke. Être drafté en NBA est le Graal pour les joueurs issus des circuits universitaires américains : oui, je suis absolument ravi. Je ne pensais pas que j'allais pleurer, mais parfois, je laisse sortir mes émotions, et j'étais tellement heureux et tout me passait par la tête, tout mon parcours et mon peuple sur le continent, je représente le continent africain."

À 18 ans Khaman Maluach a déjà une expérience solide, passé par la Basket Africa League, il a participé aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec le Soudan du Sud. Celui qui ne s'est mis au basket qu'à l'âge de 13 ans possède de superbes qualités athlétiques : un atout sur le parquet.

Les Suns de Phoenix ont aussi mis la main sur Mark Williams, le pivot des Hornets, en échange du 29e choix et d'un premier tour en 2029. Douze joueurs étrangers font partie des 30 sélectionnés au premier tour de la draft NBA 2025.