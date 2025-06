Pourfendeur de l'Iran, quid du programme nucléaire d'Israël ?

Israël se dit déterminé à détruire le programme nucléaire iranien parce que les efforts furtifs de son ennemi juré pour fabriquer une arme atomique constituent une menace pour son existence.

Ce qui n'est pas si secret, c'est que pendant des décennies, Israël a été considéré comme la seule nation du Moyen-Orient à posséder des armes nucléaires, même si ses dirigeants ont refusé de confirmer ou d'infirmer leur existence.

L'ambiguïté d'Israël lui a permis de renforcer sa dissuasion contre l'Iran et d'autres ennemis, selon les experts, sans déclencher une course régionale aux armements nucléaires ou inviter à des attaques préventives.

Israël est l'un des cinq pays qui ne sont pas parties au traité mondial de non-prolifération nucléaire. Il n'est donc pas soumis à la pression internationale pour désarmer, ni même pour permettre aux inspecteurs d'examiner ses installations.

En Iran et ailleurs, les critiques ont accusé les pays occidentaux d'hypocrisie, car ils surveillent de près le programme nucléaire iranien - dont les dirigeants insistent sur le fait qu'il n'a qu'un but pacifique - tout en accordant un laissez-passer à l'arsenal israélien, dont on soupçonne l'existence.

Dimanche, l'armée américaine a frappé trois sites nucléaires en Iran, s'insérant ainsi dans les efforts d'Israël pour détruire le programme iranien.

Voici un examen plus approfondi du programme nucléaire israélien :

L'histoire de l'ambiguïté nucléaire

Israël a ouvert son centre de recherche nucléaire du Néguev dans la ville désertique de Dimona en 1958, sous l'impulsion du premier dirigeant du pays, le Premier ministre David Ben Gourion. Il estimait que le minuscule pays naissant, entouré de voisins hostiles, avait besoin d'une dissuasion nucléaire comme mesure supplémentaire de sécurité. Certains historiens affirment qu'elles ne devaient être utilisées qu'en cas d'urgence, en dernier recours.

Après son ouverture, Israël a caché le travail effectué à Dimona pendant une décennie, déclarant aux autorités américaines qu'il s'agissait d'une usine textile, selon un article paru en 2022 dans le Bulletin of the Atomic Scientists, une revue universitaire.

En s'appuyant sur le plutonium produit à Dimona, Israël a la capacité de tirer des ogives nucléaires depuis le début des années 1970, selon cet article, coécrit par Hans M. Kristensen, directeur du projet d'information nucléaire de la Federation of American Scientists, et Matt Korda, chercheur au sein de la même organisation.

La politique d'ambiguïté d'Israël a subi un revers majeur en 1986, lorsque les activités de Dimona ont été révélées par un ancien technicien du site, Mordechai Vanunu. Il a fourni des photographies et des descriptions du réacteur au Sunday Times de Londres.

Vanunu a purgé 18 ans de prison pour trahison et n'est pas autorisé à rencontrer des étrangers ou à quitter le pays.

Israël possède des dizaines d'ogives nucléaires, selon les experts

Les experts estiment qu'Israël possède entre 80 et 200 ogives nucléaires, bien que la partie inférieure de cette fourchette soit plus probable.

Israël a également stocké jusqu'à 1 110 kilogrammes de plutonium, ce qui pourrait suffire à fabriquer 277 armes nucléaires, selon l'Initiative sur la menace nucléaire, une organisation mondiale de sécurité. L'Allemagne possède six sous-marins capables de lancer des missiles de croisière nucléaires et des missiles balistiques capables de lancer une ogive nucléaire jusqu'à une distance de 6 500 kilomètres, selon l'organisation.

L'Allemagne a fourni tous les sous-marins à Israël, qui sont amarrés dans la ville de Haïfa, dans le nord du pays, selon l'article de Kristensen et Korda.

Les armes nucléaires au Moyen-Orient posent des risques

Au Moyen-Orient, où les conflits sont nombreux, les gouvernements souvent instables et les alliances régionales changeantes, la prolifération nucléaire est particulièrement dangereuse, a déclaré Or Rabinowitz, chercheur à l'Université hébraïque de Jérusalem et professeur associé invité à l'Université de Stanford.

"Lorsque des États dotés d'armes nucléaires sont en guerre, le monde le remarque toujours, car nous n'aimons pas que des arsenaux nucléaires soient mis à la disposition des décideurs", a-t-elle déclaré.

Selon Mme Rabinowitz, les chefs militaires israéliens pourraient envisager de déployer une arme nucléaire s'ils étaient confrontés à une menace extrême, telle que l'utilisation d'une arme de destruction massive contre eux.

Trois pays autres qu'Israël ont refusé de signer le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires l'Inde, le Pakistan et le Soudan du Sud. La Corée du Nord s'est retirée. L'Iran a signé le traité, mais il a été blâmé la semaine dernière, peu avant qu'Israël ne lance son opération, par l'organe de surveillance nucléaire des Nations unies - un jour avant l'attaque israélienne - pour avoir violé ses obligations.

La politique d'ambiguïté d'Israël lui a permis d'échapper à un examen plus approfondi, a déclaré Susie Snyder, de la Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, un groupe qui s'efforce de promouvoir l'adhésion au traité de l'ONU.

Sa politique a également mis en lumière l'incapacité des pays occidentaux à freiner la prolifération nucléaire au Moyen-Orient. Ils "préfèrent qu'on ne leur rappelle pas leur propre complicité", a-t-elle déclaré.