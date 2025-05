Guinée : les pêcheurs célèbrent la tradition de la Nora Dala

Au bord du village Norassoba en Haute Guinée, une mare est envahie chaque année par une foule de quelques milliers de pêcheurs amateurs pour perpétuer la tradition qui date de XIV siècle appelée Nora Dala. Celle-ci marque le début de la saison des pluies.

Les participants arrivent de part et d’autre de la sous-préfecture. L’entrée de l’événement est sécurisée e contrôlée de près par de jeunes volontaires. Le sage du village Banagaly Troré explique aux jeunes l'importance de Nora Dala : "Il s’agit d’une tradition très ancienne de chez nous et c'est pour cela qu’elle dure. Qu’il s’agisse d’organiser un mariage ou un baptême, on fait toujours en sorte de la planifier avant ou après cette date. C'est l'événement majeur annuel de chez nous et pour nos enfants. Le collectif de jeunesse ici que l'on appelle « Barati » a géré toutes les activités de bout en bout. Ils galvanisent les troupes et entreprennent l’assainissement des caniveaux. Toutes les activités que vous voyez dans le village sont organisée par ces jeunes", a-t-il déclaré.

Les jeunes du village comme Moussa Camara sont conscients de l'importance de l'événement perpétué depuis plus que sept siècles.

« …que la pêche collective se fasse dans la tranquillité et l’allégresse. Que cet événement se passe sans heurt et sans bagarre. Vous avez aussi remarqué à l’intérieur de la ville d’un bout à l’autre, il y'a contrepoint partout car les motos ne roulent pas doucement. C’est ce que j’aime voir, si nous nous entendons qu’on se donne la main, on peut avoir la force La pêche collective est événement grandiose chez nous, elle est même plus importante que la fête de la Tabaski pour nous", a expliqué Moussa Camara, membre du collectif Barati.

Comme beaucoup de femmes du village, Nassou Doumbouya pratique la pêche Noradala depuis son enfance comme toutes les femmes du village, elle a expliqué comment elle s’éverue à perpétrer à son tour la tradition que ses parents lui ont transmis. "Ce que je peux dire aux jeunes c’est qu’ ils observent ce que nos parents nous ont légué, ils faut pas nos enfants oublient ça qu’ ils préservent ça minutieusement Les poissons que nous pêchent ici ne sont pas vendu nous les cuisinons pour nos familles et les plus gros sont pour nous aînés".

La mare rétrécit chaque année de plus en plus et le poisson devient rare les anciens sont inquiets. On a le souci de protéger et de valoriser cette main. Parce que ça fait partie de notre patrimoine historique et culturel", a déclaré Maramany Cissé, habitant de Norassoba ancien ministre.

Les pêcheurs malheureux qui sont rentrés bredouille espèrent une bonne pêche pour 2026.